Lugo, terminati i lavori per riqualificare gli edifici Acer in viale Europa

Più efficienti e più sicuri, ma anche più nuovi e più belli. Per la gioia dei lughesi che vi abitano e di chi vi tornerà presto.

È così che si presentano 34 alloggi dell’Acer dopo gli interventi di ristrutturazione che hanno interessato due adiacenti fabbricati, al civico 120-122 e 124-126 di viale Europa.

L’intervento, inserito nel programma “Sicuro, verde e sociale. Riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica”, ha portato all’upgrade energetico di ben due classi e al miglioramento sismico dei fabbricati.

L’importo dei lavori, iniziati poco prima dell’alluvione del 2023, è pari a 1,461 milioni di euro, in parte finanziati attraverso il Fondo complementare e in parte con risorse del Comune di Lugo, una prima tranche da 233mila euro e una seconda da circa 200mila euro.

L’intervento si è sviluppato grazie al gruppo di progettazione di Acer Ravenna, con la collaborazione di professionisti esterni incaricati per alcune materie specialistiche. La Cear di Ravenna invece si è occupata di eseguire i lavori con diverse ditte del territorio, in buona parte lughesi.

In entrambi gli edifici gli interventi hanno perfezionato l’efficientamento energetico, attraverso la posa di un cappotto termico su tutte le facciate, la posa dei serramenti esterni ad alta efficienza energetica, la sostituzione con caldaie a condensazione e il parziale rinnovo dell’impiantistica, con particolare attenzione alla ventilazione dei locali, attraverso l’installazione di un sistema di ventilazione meccanizzata puntuale per una corretta salubrità degli stessi.

Per i dieci alloggi al civico 120-122 di viale Europa invece, per cui si è reso necessario trovare un’altra sistemazione provvisoria alle famiglie fino al termine dei lavori, gli interventi hanno riguardato anche il miglioramento in termini strutturali, in particolare sulle murature portanti e sulle relative fondazioni.

«Siamo molto orgogliosi di poter ridare alla comunità lughese due edifici rinnovati – ha spiegato durante la presentazione di ieri mattina Lina Taddei, presidente Acer Ravenna – e che consentiranno alle famiglie di poter risparmiare qualcosa sui costi. Quelle della prima palazzina, che per consentire i lavori erano state dislocate, torneranno tutte nelle loro case, alcune già da oggi mentre per le altre prevediamo di completare gli inserimenti entro fine mese – ha precisato –, questo per poter accuratamente illustrare agli inquilini le migliorie e spiegare alcuni accorgimenti per una corretta conservazione degli appartamenti e dei relativi servizi». Alla presentazione ieri mattina era presente anche la sindaca Elena Zannoni, altri amministratori del Comune di Lugo e rappresentanti dell’Acer. A.CASA.