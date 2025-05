Lugo, talento delle moto e ottimo studente: Andrea Benvenuti ricevuto in Comune

Nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 8 maggio il giovane centauro di Belricetto Andrea Benvenuti è stato ricevuto in municipio a Lugo, dove gli amministratori della città si sono complimentati con lui, anche a nome dei concittadini, per l’impegno con il quale si dedica al motociclismo, conciliandolo perfettamente con un ottimo rendimento scolastico, e per i risultati raggiunti. Andrea, infatti, negli scorsi anni ha conseguito titoli di rilievo nazionale ed europeo ed è stato recentemente promosso nella categoria PreMoto3, all’interno del Civ.

Il 14enne pilota lughese, partito con il motocross, nel 2023 si è aggiudicato la vittoria del campionato italiano ed europeo della sua categoria nella disciplina del Supermotard. Il passaggio al Civ (il Campionato italiano velocità) nella categoria PreMoto3, nella quale gareggia per il team Bucci Moto, è una tappa importantissima di una crescita sportiva che potrebbe condurlo verso una carriera professionale. Andrea sta considerando con serietà e ponderazione ogni aspetto di questo sport, sostenuto dalla stima del team Bucci e dalla concretezza della famiglia, pienamente coinvolta nel suo percorso.

Qualche settimana fa ha debuttato al Civ, a Misano, dove ha centrato l’obiettivo della decima posizione, in Gara 2, mentre è arrivato terzo nella prima tappa del Rookies Italian Gp Bucci Moto, disputatasi a Varano de’ Melegari a fine aprile. A fine giugno Andrea Benvenuti correrà al Mugello, per la seconda tappa del Campionato italiano velocità. Il suo obiettivo stagionale è quello di centrare almeno un podio e arrivare nelle prime 10 posizioni del campionato.