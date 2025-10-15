Lugo. Tabacco e sigarette per oltre 2 milioni di euro, sequestrato un semirimorchio

Nei giorni scorsi, nelle vicinanze di Lugo, è stato scoperto un semirimorchio di grandi dimensioni parcheggiato con un carico di numerose scatole di tabacco e sigarette sfuse.

Il veicolo è stato individuato dalla Polizia del Commissariato di Lugo durante le consuete attività di controllo del territorio e sottoposto a sequestro insieme al carico. Grazie all’intervento del Nucleo PEF della Guardia di Finanza, il tabacco è stato quantificato in almeno 31 colli di sigarette, per un valore complessivo che supera i 2 milioni di euro.

Sono tuttora in corso indagini per accertare l’origine illecita della merce e individuare l’effettivo proprietario del mezzo, che al momento del ritrovamento presentava una targa contraffatta e numeri di telaio falsificati.