Lugo, studente pestato da due coetanei all’uscita da scuola

Due contro uno all’uscita da scuola, nel vicino Parco del Tondo. E giù botte. Lo hanno pestato fino a spedirlo all’ospedale, dove è arrivato che quasi non si muoveva. Quanto accaduto nel primo pomeriggio di giovedì a un ragazzino di 15 anni iscritto a un istituto tecnico di Lugo è ora al centro di un’indagine condotta dai carabinieri della locale Compagnia. Protagonisti dell’ennesimo episodio di violenza sarebbero altri due adolescenti, coetanei della vittima, che per motivi al momento non chiari avrebbero assalito il ragazzo lasciandolo inerme a terra sotto gli occhi di numerosi altri giovani che avevano da poco terminato le lezioni. Da venerdì c’è anche una formale denuncia sporta dai genitori del 15enne, destinata a finire sul tavolo della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna.

Stando a quanto finora ricostruito, i fatti si sarebbero verificati intorno alle 14. La campanella nell’istituto era suonata da poco e i ragazzi si stavano dirigendo verso le rispettive abitazioni. Dalla sede principale della scuola si arriva in 7/8 minuti a piedi al parco Parco del Tondo. L’aggressione è avvenuta lì. Il minorenne sarebbe stato raggiunto dagli altri due ragazzi, spintonato e preso a calci e pugni. Sono stati i presenti a dare l’allarme.

Sulle ragioni che hanno portato al pestaggio sono attualmente in corso le indagini dei carabinieri, al lavoro anche per l’identificazione dei due minorenni. E’ altamente verosimile che si conoscessero quantomeno di vista con la vittima. Ma sarà proprio la testimonianza di quest’ultima a fornire elementi utili a circoscrivere meglio i fatti. Il ragazzo è stato inizialmente ricoverato a Ravenna nel reparto di Pediatria. Pur non avendo riportato lesioni preoccupanti, i medici hanno deciso in un secondo momento di trasferirlo all’ospedale di Rimini per ulteriori accertamenti. Nel frattempo, alla denuncia sporta dai genitori si aggiungono anche le testimonianze di chi, in quel primo pomeriggio di inizio scuola, ha assistito alla scena.