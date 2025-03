Lugo, squarciate ancora le gomme di auto parcheggiate

Qualcuno in piena notte si aggira indisturbato per le vie di Lugo con una lama pronta a infierire? Evidentemente sì. Fortunatamente, sempre che si possa dire così, finora prendendosela solo con le gomme della auto.

A poco più di un mese dal raid che ha coinvolto cinque mezzi parcheggiati in centro storico, l’altra notte a vedere il passaggio di un losco individuo, o di un gruppetto se fossero più persone, è stata via Cardinal Massaia, quella in cui si trova la scuola Garibaldi. Sarebbero almeno quattro quelle con le gomme squarciate con una lama, tutte parcheggiate vicine, ma su una di queste c’è stato più accanimento. Del resto i segni lasciati sui due pneumatici della Volkswagen Polo atterrata parlano chiaro: tre fendenti, la cui sagoma è riconducibile all’ingresso di una lama.

Tuttavia, saranno le indagini delle forze dell’ordine a cui eventualmente il proprietario sporgerà denuncia a cercare di capire cosa realmente sia avvenuto. E soprattutto il perché.

Inquietante se fosse l’ennesimo raid vandalico, così come lo sarebbe se quell’episodio si rivelasse un’intimidazione o una sorte di vendetta.

In entrambi i casi, una persona in piena notte percorreva le strade della città armato di una lama.

E ai residenti, non solo di quella via, il ripetersi di questi episodi ora preoccupa davvero. Dopo le 14 auto incenerite l’estate scorsa dal piromane in monopattino, un 30enne marocchino arrestato in flagranza, e le ultime 5 auto in sosta a cui sono stati squarciati gli pneumatici, quest’ultimo fatto ha riacceso l’escalation.

E ora torna a gran voce la richiesta di interventi mirati e più controlli, anche con l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza. Nelle ultime settimane, peraltro, era già successo altre volte che in piena notte gruppetti di probabili ragazzini se la prendessero con le auto in sosta mentre qualche mese fa altre gomme erano state squarciate nei pressi dell’ospedale, all’inizio dell’adiacente via Tellarini e nella centrale via Mazzini. A.C.