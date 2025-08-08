Lugo, “sporco diffuso in cucina”: i Nas chiudono un ristorante in centro

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Bologna, con l’ausilio dei colleghi della Compagnia di Lugo, con lo scopo di garantire la sicurezza igienico-sanitaria degli alimenti, hanno effettuato diversi controlli in alcuni ristoranti del lughese. L’attività ispettiva ha fatto emergere gravi carenze igieniche e sanitarie in un ristorante del centro cittadino in cui è stato trovato “sporco diffuso in cucina e nel magazzino alimenti”, ove tra l’altro lo stoccaggio dei prodotti non era eseguito in maniera corretta tanto da elevare il rischio di contaminazione. Inoltre è stata rilevata la presenza di agenti infestanti dovuta alla mancanza di idonee barriere. Per tali negligenze, il titolare dell’esercizio è stato segnalato alla competente autorità sanitaria che ha disposto la sospensione dell’attività.