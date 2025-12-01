Lugo, sosta in centro: l’abbonamento per i residenti scenda da 120 a 80 euro

L’Amministrazione comunale di Lugo ha deciso di abbassare, a partire dall’inizio del 2026, le tariffe di abbonamento per la sosta in centro a Lugo, dagli attuali 120 euro a 80 euro annui. La misura riguarda solo la prima auto dei cittadini residenti o anche solo domiciliati nelle strade del centro storico.

«La revisione dei parcheggi blu in centro e alcune segnalazioni di domiciliati, che chiedevano di estendere la possibilità di accedere agli abbonamenti, ci hanno portato a un ripensamento complessivo del regolamento - spiega la sindaca di Lugo Elena Zannoni -. Da una parte il lieve aumento degli stalli blu, in particolare lungo via Manfredi e alcune strade vicine alla stazione, e dall’altra la nuova Area Pedonale Urbana di via Matteotti e piazza Baracca hanno comportato l’esigenza, per sempre più cittadini, di optare per l’abbonamento. Confrontando il tariffario attuale di Lugo con quello di città che hanno dimensioni e piani traffico comparabili, abbiamo deciso di abbassare l’importo della tariffa annuale, in modo da mitigare i disagi di chi risiede o è domiciliato in centro storico».

«Lugo ha ancora una dimensione tale da poter essere facilmente percorsa tutta a piedi, ma per agevolare chi abita in centro e non ha un posteggio interno o un garage - spiega l’assessora Veronica Valmori, con delega alla Polizia Locale - abbiamo deciso di rivedere la quota di abbonamento, includendo anche i domiciliati, che hanno le stesse problematiche dei residenti».

Si precisa che il nuovo tariffario entrerà in vigore all’inizio del 2026 e fino ad allora i rinnovi degli abbonamenti manterranno gli importi attuali. Si precisa inoltre che la tariffa da 80 euro vale solo per la prima auto: i cittadini che richiedessero l’abbonamento per eventuali altre auto di loro proprietà manterranno, per queste ultime, la tariffa da 120 euro annui.