Lugo, sospetto ladro scoperto durante un sopralluogo per i furti: in auto ha un manganello e scatta la denuncia

Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Lugo. Nel corso degli ultimi giorni, un servizio coordinato che ha visto impegnate diverse pattuglie delle Stazioni locali e del Nucleo Operativo e Radiomobile ha portato alla denuncia a piede libero di un italiano di 40 anni.

I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, pattugliando le zone più isolate del lughese, hanno notato un’autovettura che procedeva a velocità insolitamente bassa. Sospettando che il conducente potesse essere impegnato in un sopralluogo per eventuali furti, i Carabinieri hanno proceduto a fermare il veicolo per un controllo approfondito.

Durante l’ispezione dell’abitacolo, i militari hanno rinvenuto, alloggiato nella tasca della portiera lato guida, un manganello telescopico in metallo (tipo sfollagente). L’uomo non ha fornito alcuna giustificazione valida circa il possesso dell’oggetto, che è stato immediatamente posto sotto sequestro. Il controllo ha fatto emergere ulteriori irregolarità, l’uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di droga e pertanto è stato sottoposto a test salivare per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (risultato positivo). Al successivo rifiuto di sottoporsi agli accertamenti ematici presso una struttura sanitaria, i militari hanno proceduto al ritiro immediato della patente.

Il quarantenne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria di Ravenna.