Lugo, sorpreso con cocaina e hashish da spacciare: 40enne ai domiciliari

Nella giornata di ieri, lunedì 8 dicembre, gli operatori del Commissariato di Lugo hanno proceduto all’arresto di un italiano di 40 anni per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti finalizzata al traffico.

L’uomo, monitorato dagli operatori durante un servizio ordinario di controllo del territorio, è stato trovato in possesso di 7 involucri di cocaina per un peso totale di 2,65 g e di un pezzo di hashish dal peso di 0,16 grammi. Alla luce di ciò, gli operatori hanno proceduto ad eseguire una perquisizione presso l’abitazione, dove sono stati rinvenuti all’interno di un barattolo occultato in cucina la somma di 165 euro, verosimilmente provento dell’attività illecita. Il 40enne, già noto alla Polizia per reati contro il patrimonio, contro la persona e in materia di stupefacenti, era già destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale emessa dal Questore di Ravenna nel 2015. Dichiarato in stato di arresto, è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.