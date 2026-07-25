Lugo, “sono malata e piena di debiti”: raggira per anni un anziano, sotto sequestro un appartamento e un conto corrente

Circostanze create ad hoc, finte malattie, presunti ricoveri e perfino l’invenzione di un arresto imminente per debiti non saldati. Un repertorio di pretesti architettato, secondo le accuse, per stringere sempre più la presa su un anziano di Lugo e prosciugarne il patrimonio. Una vicenda finita al centro dell’indagine condotta dal Commissariato di Polizia di Lugo e coordinata dalla Sostituta Procuratrice della Repubblica di Ravenna, Francesca Buganè Pedretti. Al termine di una attività investigativa durata quasi due anni, le forze dell’ordine hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Ravenna: sotto sigillo sono finiti un’abitazione a Lugo e un conto corrente, entrambi intestati a una donna di origine albanese, ora indagata per truffa aggravata e circonvenzione di incapace. Un raggiro che si stimerebbe nell’ordine di centinaia di migliaia di euro.

Il campanello d’allarme in Tribunale

La scintilla che ha dato il via all’inchiesta risale al 2024, durante un’udienza civile davanti al Tribunale ravennate per la valutazione di un’amministrazione di sostegno nei confronti dell’anziano lughese. In quella sede, il Giudice aveva notato vistose anomalie sia nella gestione dell’ingente patrimonio dell’uomo, sia nel suo stesso atteggiamento. Da lì la segnalazione in Procura e l’apertura di un fascicolo, inizialmente a carico di ignoti, delegato per gli accertamenti alla Polizia Giudiziaria del Commissariato di Lugo. L’incrocio di testimonianze e una meticolosa analisi dei documenti finanziari hanno fatto emergere un quadro ben preciso: il pensionato sarebbe stato indotto nel tempo a versare somme ingenti di denaro e persino ad acquistare un immobile a favore della sola donna poi finita nei guai.

I manoscritti dopo la scomparsa