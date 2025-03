Incidente stradale in pieno centro a Lugo questa sera verso le 20.30. Una giovane extracomunitaria alla guida di una Renault Clio, all’altezza della rotonda di via Mentana, ha perso il controllo del proprio veicolo finendo per schiantarsi contro un muro esterno del negozio di abbigliamento Liverani. La ragazza, sotto shock, ha riportato soltanto qualche lieve ferita.