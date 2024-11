Lugo, si pianifica la gestione dei cimiteri

L’Amministrazione comunale di Lugo ha incontrato il gestore dei servizi cimiteriali Area Blu, per fare il punto delle manutenzioni e della cura del verde. L’incontro è servito a individuare le problematiche emerse nei mesi scorsi - anche alla luce delle avverse situazioni meteorologiche - e a definire gli interventi necessari, parte dei quali sono già stati effettuati: la pulitura dei campi, lo sfalcio ove mancante e la potatura delle siepi e arbusti sono stati eseguiti in diversi cimiteri (Voltana, San Bernardino, Campanile, Bizzuno, San Potito, Lugo, Villa San Martino e Zagonara).

Per il cimitero di Lugo, in particolare nella zona del canale Tratturo, sono state sistemate tutte le edere rampicanti, i campi di sepoltura, la ghiaia antistante gli uffici, le radici della parte antistante l’ingresso principale; è stato sistemato il cimitero dei bambini, danneggiato dalle piogge di ottobre; è stato effettuato il ripristino post alluvione del cimitero ebraico. Meno visibili, ma comunque importanti, sono i numerosi interventi realizzati per la sistemazione di pratiche e documentazioni presso l’ufficio cimiteriale.

Altri interventi di ripristino di varia natura, resisi necessari successivamente all’alluvione di settembre 2024, sono stati espletati in queste settimane.

All’incontro, oltre alla sindaca Elena Zannoni e agli assessori Mauro Marchiani e Veronica Valmori, erano presenti: il vicesegretario del Comune di Lugo Andrea Gorini, referenti dell’ufficio tecnico del Comune di Lugo, il direttore generale di Area Blu Emanuele Rocchi e il responsabile patrimonio e cimiteri della società Francesco Gonfiantini.

«Le situazioni eccezionali e inattese non si ripeteranno nella gestione ordinaria - ha rimarcato la sindaca Elena Zannoni -. La gestione dei cimiteri attiene a una sfera privata e molto sentita dai cittadini, sulla quale quindi si vuole prestare una particolare attenzione».