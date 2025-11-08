Lugo. Si masturba sul treno diretto a Rimini: arrestato un 46enne

Nella serata di ieri, la Polizia di Stato del Commissariato di Lugo ha arrestato un cittadino marocchino di circa 46 anni con l’accusa di violenza sessuale, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. L’episodio si è verificato a bordo di un convoglio ferroviario diretto a Rimini. Il capotreno ha allertato le forze dell’ordine dopo aver sorpreso l’uomo mentre si masturbava davanti a una giovane passeggera seduta nelle vicinanze.

Gli agenti sono intervenuti prontamente e hanno individuato subito il responsabile. L’uomo, irregolare sul territorio italiano e già conosciuto dalle autorità per reati contro il patrimonio, si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica e si è dimostrato da subito poco collaborativo, rifiutandosi ripetutamente di scendere dal treno nonostante i ripetuti inviti degli operatori.

Una volta condotto negli uffici del Commissariato di Lugo per i necessari accertamenti, l’uomo ha dato in escandescenze danneggiando alcune apparecchiature presenti all’interno della struttura.

Alla luce della pericolosità del soggetto e dei suoi precedenti penali, è stato dichiarato in stato di arresto. Informata l'Autorità Giudiziaria, è stata disposta la traduzione dell'arrestato presso la Casa Circondariale di Ravenna, dove rimarrà in attesa del giudizio per direttissima.