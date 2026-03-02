Lugo, sequestri per un milione di euro all’imprenditrice cinese specialista in evasione fiscale

A Lugo si è da poco conclusa una operazione della Finanza a contrasto del cosiddetto fenomeno delle imprese “apri e chiudi”, ossia un sistema fraudolento che si sostanzia nel ricorso alla ciclica sostituzione di attività imprenditoriali indebitate con il Fisco, con l’automatico subentro di altre imprese, formalmente nuove, ma in realtà create al solo scopo di proseguire l’iniziativa economica appena cessata. In questo modo, infatti, si rendono inefficaci gli strumenti di riscossione coattiva delle imposte, poiché indirizzabili solo verso soggetti divenuti nullatenenti.

Si tratta di un sistema particolarmente vantaggioso in quanto la cronica sottrazione al pagamento delle imposte costituisce, da una parte, il profitto dei beneficiari della frode, dall’altra il principale mezzo di concorrenza sleale nei confronti degli operatori rispettosi delle regole.

In questo contesto si colloca l’intervento dei finanzieri della Tenenza di Lugo, che hanno svolto indagini su una serie di attività economiche operanti nel settore del confezionamento di prodotti tessili per conto terzi riconducibili a un’imprenditrice di origine cinese, dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo emesso, su richiesta della Procura della Repubblica di Ravenna, dal locale Tribunale.

L’indagine nasce dall’approfondimento delle risultanze di un controllo fiscale eseguito nei confronti della ditta individuale già intestata all’indagata, nel cui ambito era stata scoperta anche una decina di lavoratori completamente “in nero”, quasi tutti clandestini.

Attraverso l’analisi delle banche dati e l’acquisizione di informazioni testimoniali è emerso che, in quegli stessi opifici, nel periodo 2018-2025, si erano avvicendate ben 5 ditte individuali - operanti tutte nel citato settore - che avevano maturato ingenti debiti tributari, che erano state continuativamente aperte e chiuse e intestate, di volta in volta, a connazionali prestanome (tra i quali ex dipendenti), pur rimanendo gestite di fatto dall’indagata.

Determinanti sono stati gli accertamenti patrimoniali e le indagini finanziarie poste in essere dalle Fiamme gialle, che hanno permesso di rilevare come i capitali sottratti all’Erario fossero stati, altresì, reimpiegati sistematicamente per la prosecuzione delle imprese, garantendo così un autofinanziamento a “costo zero” e integrando, in tal modo, anche il reato di autoriciclaggio.