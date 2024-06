Lugo, semina il panico brandendo un’accetta in giro per le strade

Distrugge l’auto della compagna a mazzate e si arma di un’accetta con la quale vaga in paese.

Attimi di panico ieri pomeriggio nella tranquilla frazione lughese di San Bernardino, che hanno dato il via all’ennesima caccia all’uomo a sole 48 ore da un analogo episodio avvenuto al mercato settimanale di Lugo e riportato ieri dal Corriere Romagna.

Tuttavia, quello andato in scena ieri pomeriggio poteva certamente avere un bilancio peggiore.

Anche perché l’uomo che ha dato in escandescenza era già noto alle forze dell’ordine, un italiano sui quarant’anni, residente nei pressi di via Cafiero. È da qui che – in evidente stato di alterazione secondo chi lo avrebbe visto sia poco prima che nell’immediatezza – sarebbe partita la sua furia. Prima contro l’automobile della compagna, mandando in frantumi i vetri e infierendo sulla carrozzeria, poi aggredendo un vicino di casa intervenuto per placare gli animi e capire cosa stava accadendo.

Infine, come se non bastasse, si sarebbe allontanato da casa brandendo una sorta di accetta, o forse un piccone, e gridando all’impazzata senza un obiettivo preciso. Sempre più terrorizzati i residenti in prossimità di quella sagoma che si avvicinava alla loro vista, hanno subito allertato il 112 e si sono chiusi in casa. Consiglio che rapidamente è arrivato come messaggio nella chat dei residenti, alzando dunque il livello di allerta.

In pochi minuti sul posto si sono catapultate a sirene spiegate le volanti del commissariato di Lugo, a cui hanno dato supporto anche i carabinieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e fermare l’aggressore.

Due ambulanze invece sono dovute intervenire per portare sia il pregiudicato che il vicino aggredito al Pronto soccorso dell’ospedale di Lugo.