Lugo, seduce due donne e ripulisce i conti correnti: arrestato il playboy truffatore

Anche conosciuta come “love scam” è l’ipotesi accusatoria con cui, nei giorni scorsi, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Ravenna e della Compagnia di Lugo , al termine di una articolata attività di indagine, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare, emessa dall’ufficio Gip del Tribunale di Ravenna, traendo in arresto un uomo di mezza età , residente nel lughese, ritenuto responsabile di “truffa sentimentale” nei confronti di due donne.

Dall’indagine è poi venuta fuori una seconda vittima che, irretita e intenerita da sinceri sentimenti affettivi, dopo aver intrapreso una relazione sentimentale, sostanzialmente con le medesime modalità, anch’ella aveva prestato, in più tranche, somme di denaro, all’uomo che non aveva più restituito, nonostante i diversi solleciti. Vieppiù, l’autore avrebbe anche minacciato di avviare azioni legali e diffide nei confronti delle vittime, argomentando presunte minacce, e diffamazioni, tentando di farle indurre a desistere.

Dall’attività posta in essere dagli inquirenti sarebbe emerso che si era di fronte a un uomo dedito alla commissione di truffe seriali il quale, almeno negli ultimi dieci anni, con diversi pretesti, sia riuscito a impossessarsi di cospicue somme di denaro soprattutto, ma non solo da donne, sistematicamente corteggiate e frequentate, anche clandestinamente, ma anche proponendo investimenti finanziari a uomini suoi conoscenti che hanno visto sfumare nel nulla importanti capitali, talvolta anche presi in prestito, trovandosi loro realmente in difficoltà per il maltolto.

Non si può escludere che possano ancora esserci uomini o donne che raggirati dall’uomo, presentatosi di volta in volta come avvocato, procacciatore di affari, businessman, paziente oncologico, imprenditore affermato, soggetto gravemente malato per patologie cardiache, non abbiano a tutt’oggi formalizzato denuncia per pudore o per timore di possibili ripercussioni.

Il dato oggettivo emerso e che l’uomo, negli ultimi anni, abbia vissuto di espedienti, soprattutto impossessandosi del denaro prestato o ceduto con false promesse.

Si tratta del fenomeno del “love scam” una forma di raggiro a scopo di lucro commesso ai danni di persone vulnerabili che si consuma nel contesto di una relazione affettiva, spesso utilizzando strumenti virtuali. Nel caso di specie l’autore avrebbe conosciuto alcune vittime attraverso i social network, salvo poi concretizzare con frequentazioni reali le donne adescate.

Nella considerazione della serialità delle condotte delittuose, il Giudice per le indagini patrimoniali ha aderito alla richiesta formulata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, disponendo gli arresti domiciliari dell’uomo con l’applicazione del dispositivo di controllo elettronico.