Lugo, scontro all’incrocio tra due auto

Spettacolare cappottamento nella mattinata di ieri in centro a Lugo, all’incrocio di corso Garibaldi. A scontrarsi due piccoli suv in direzione opposta.

L’anziano conducente del primo, quello che ribaltandosi è terminato a pochi centimetri dalla vetrina di Angelo Vintage Palace, pare aver perso il controllo del mezzo mentre da via Sassoli si accingeva a passare l’incrocio regolato da un semaforo e proseguire diritto lungo via Biancoli.

Non riuscendo a recuperare l’errata manovra, si è scontrato frontalmente contro la parte sinistra dell’altro mezzo, alla cui guida si trovava una 60enne conselicese, fermo all’incrocio per proseguire a sinistra. Una svolta obbligata dal cantiere che occupa l’intera corsia opposta della stradina che collega via Baracca a corso Garibaldi.

Per qualche secondo si è temuto il peggio. Immediato l’arrivo di un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportarlo al Pronto Soccorso di Lugo dopo che una squadra dei vigili del fuoco ha aiutato il ferito a uscire dall’abitacolo. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri del Comando di Lugo.