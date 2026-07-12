Lugo, scontro all’incrocio per una mancata precedenza: due auto nel fosso, sei persone coinvolte

Un brutto spavento, ma fortunatamente nessuna conseguenza drammatica, nel pomeriggio di oggi nel Lughese. Intorno alle 17:30, all’incrocio tra via Sant’Andrea e via Sinistra Canale Inferiore, nel tratto compreso tra San Potito e Ca’ di Lugo, due auto si sono scontrate a causa di una mancata precedenza. L’impatto è stato violento, tanto che le due vetture sono finite fuori strada all’interno del fosso laterale.

Il bilancio iniziale parlava di ben sei persone coinvolte, quattro a bordo di un veicolo e due sull’altro, il che ha fatto scattare immediatamente i soccorsi in codice rosso. Sul posto sono confluite cinque ambulanze insieme all’elicottero di Ravenna Soccorso per una prima e rapida valutazione dei feriti. Nonostante il grande dispiegamento di mezzi, nessuno ha riportato traumi particolarmente gravi. Una donna è stata comunque trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Oltre al personale del 118, sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lugo per mettere in sicurezza i veicoli ed estrarre gli occupanti. I rilievi di rito per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro sono stati affidati ai Carabinieri di San Lorenzo, mentre gli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna si sono occupati della gestione della viabilità, riuscendo a garantire la circolazione e a mantenere la strada sempre aperta al traffico. (fotogallery Massimo Fiorentini)