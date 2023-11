Lugo, sabato 25 una camminata contro la violenza sulle donne

L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Le associazioni hanno proposto alcuni appuntamenti per celebrare questa ricorrenza. Sabato 25 novembre alle 15.30 presso il monumento del Parco del Loto di Lugo (ingresso in via Brignani 9/2) ci sarà la Cerimonia in ricordo delle vittime di femminicidio. Il ritrovo è davanti alla scultura in ricordo delle vittime di femminicidio. Sarà presente Giuseppina Dessy, presidente di Demetra donne in aiuto, e i sindaci e sindache dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per ricordare Paola Montanari, Maurizia Panzavolta, Nicoletta Taroni, Yanexy Gonzales Guevara ed Elisa Bravi. Alle 20 l’Amministrazione comunale ha organizzato la Camminata in rosso, con la partenza davanti al municipio e in contemporanea in tutti i Comuni della Bassa Romagna. Inoltre, dal 23 novembre all’8 dicembre sarà esposta Guardare e vedere le differenze, la mostra della quinta edizione del concorso fotografico alla biblioteca «Fabrizio Trisi» di Lugo, seguendo gli orari di apertura della biblioteca.