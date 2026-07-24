Lugo, ruba in casa di anziani e scappa in bici, il vicino lo insegue e lo fa arrestare

Nel pomeriggio di mercoledì i Carabinieri di Lugo hanno arrestato, in flagranza di reato, un 34enne italiano, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto presunto responsabile di furto in abitazione. L’episodio si è consumato poco prima delle 14, quando l’uomo si è introdotto in un’abitazione occupata da due anziani coniugi, approfittando di una porta-finestra socchiusa. Sorpreso dai proprietari subito dopo essersi impossessato di un portafoglio, il ladro ha tentato una rapida fuga a bordo di una bicicletta.

Il tempestivo allarme lanciato dalle vittime ha permesso a un vicino di casa di intervenire, inseguendo il fuggitivo e mantenendo il contatto visivo, circostanza determinante per consentire l’intervento immediato delle pattuglie dell’Arma, giunte sul posto in brevissimo tempo. I militari hanno intercettato l’uomo a poche vie di distanza dal luogo del furto. Alla vista dei Carabinieri, il 34enne ha gettato la refurtiva; il portafoglio è stato recuperato dai militari e restituito alla legittima proprietaria. La successiva perquisizione personale ha inoltre permesso di rinvenire un orologio contraffatto e una modica quantità di stupefacente, che sono stati posti sotto sequestro. Il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Ravenna ha disposto per l’indagato il regime degli arresti domiciliari. L’arresto è stato convalidato con l’applicazione della misura della presentazione alla polizia giudiziaria.