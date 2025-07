Lugo, ruba denaro da un esercizio pubblico: 30enne denunciato

I Carabinieri di Lugo nei giorni scorsi hanno eseguito una serie di controlli straordinari del territorio, denunciando un 30 enne, presunto autore di un furto di denaro contante all’interno di un esercizio pubblico. Si è giunti alla sua individuazione grazie alle testimonianze raccolte dai militari e all’analisi delle immagini del sistema di video-sorveglianza dell’attività commerciale.

Inoltre, nelle stesse giornate, i militari della Compagnia di Lugo hanno denunciato anche un 43enne, presunto autore di un furto commesso all’interno di un supermercato e individuato grazie alla visione delle immagini della video-sorveglianza e un 40enne per inosservanza del foglio di via obbligatorio emesso dalla Questura. Durante i controlli sulle principali vie di comunicazione è stata fermata una 31enne che, sottoposta ad accertamento con etilometro, è risultata in stato di ebbrezza alcolica e pertanto le è stata immediatamente ritirata la patente di guida ed è stata segnalata alla locale Prefettura.