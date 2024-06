Lugo, ripristino di giochi in aree verdi

Dopo il ripristino delle aree gioco di Ascensione, sono iniziati in questi giorni gli interventi di valorizzazione dei giochi di sei aree verdi delle frazioni. Al momento sono in corso gli interventi a Belricetto, Voltana e Giovecca, seguiranno Villa San Martino e Santa Maria in Fabriago.

Questi interventi sono stati finanziati grazie al contributo del sistema Coop che ha promosso una campagna di donazione soci, dipendenti, consumatori e fornitori, destinando ai territori colpiti dall’alluvione contributi dedicati al ripristino di aree verdi, parchi pubblici e giochi per bambini.

«Grazie alle donazioni ricevute stanno procedendo velocemente i lavori di valorizzazione delle aree pubbliche in alcune frazioni colpite duramente dall’alluvione e dal tornado – commenta la sindaca Elena Zannoni -. Ripristinare gli spazi condivisi e i parchi pubblici è fondamentale per sostenere lo sviluppo della socialità e tenere unite le comunità, in particolare delle fasce di popolazione più anziana e per i bambini. Per questo ringrazio Coop per il prezioso sostegno al nostro Comune».