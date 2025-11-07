Lugo, restyling del giardino della Rocca: idrosemina, cespugli, nuove sedute

Il giardino ai piedi della Rocca, così prezioso e suggestivo da essere attenzionato anche dalla Soprintendenza e sempre al centro di accese polemiche per il suo stato di conservazione, potrebbe tornare a essere un’oasi green, proprio come lo era fino qualche anno fa o nelle cartoline un po’ più datate.

È questa l’intenzione dell’Amministrazione comunale, che l’altra sera in consulta ha presentato l’idea del restyling.

Entro la prossima primavera dunque – anche per arginare i continui derby tra baby calciatori e qualsiasi altro utilizzo improprio, tra cui la recente accensione di fuochi d’artificio per non meglio specificati festeggiamenti – arriveranno delle contromisure, in realtà allestimenti e migliorie da integrarsi in quello specifico contesto.

«Oltre a fare l’idrosemina su tutta l’area verde di Piazza Martiri – spiega l’assessora al Patrimonio e Lavori pubblici, Veronica Valmori - per non fare nulla di particolarmente strutturale abbiamo pensato di mettere alcuni cespugli, in realtà non troppi per evitare che si creino dei nascondigli, e alcune sedute come quelle già presenti in Piazza Baracca. Condivido con i consiglieri di minoranza che il giardino è più bello libero, ma pensare che rimanga intonso senza ostacoli è impensabile – puntualizza -. Viste però le segnalazioni giunte riguardo al deterioramento del manto verde e l’obiettivo di rendere sempre più decoroso il centro, come zona attrattiva e biglietto da visita della città, abbiamo deciso di fare un intervento».

Che in realtà era già stato annunciato nei mesi precedenti, anche anni, e ogni qualvolta le immagini del terreno deturpato, arido e marrone, si sostituivano al verde che ci si aspetterebbe in un giardino al centro della piazza.

Tuttavia, come hanno sottolineato l’altra sera i consiglieri di FdI e alcuni esercenti da qualche giorno, se invece di grigi blocchi di cemento, che il sole cocente di certo non lo attenuerebbero, ci fossero delle fioriere o qualcosa di simile sarebbe più bello sia per l’occhio che per l’ambiente. E magari anche per gli scatti ricordo di turisti o sposi novelli. Dalla Rocca però fanno sapere che quell’ipotesi sarebbe di difficile gestione per una serie di motivi.