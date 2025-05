Lugo, residenti esasperati: «Auto a forte velocità in centro, pericoli per pedoni e ciclisti»

«Adesso basta. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di più drammatico».

Lo sfogo arriva da alcuni residenti del centro storico di Lugo, esasperati dall’escalation di infrazioni al codice della strada che si verificano sulle vie adiacenti alle piazze. Quelle dove, peraltro, vige il limite dei 30 km/h.

L’ultimo episodio di sabato notte, quello che ha visto trasformarsi corso Matteotti in una “pista da bowling” in cui una Fiat Punto a folle velocità ha buttato giù sei enormi “birilli” di ghisa, ha alimentato ulteriori polemiche. Ma soprattutto timori.

«Le macchine vanno troppo veloci – rimarca Allal mostrando i paletti abbattuti a pochi metri da dove abita con i tre figli – e sono un vero pericolo per chi sta camminando o pedalando». A dir la verità anche per chi decide di sedersi ai tavolini dei bar: a nemmeno venti metri dall’ultimo filotto, pochi giorni prima un’auto ha centrato il dehor di un locale, fortunatamente senza provocare feriti. Un po’ come era successo l’anno precedente alla pasticceria Tiffany, sulla parallela via Tellarini, quando un suv travolse tutti i tavoli sul marciapiede, in quel momento miracolosamente privi di clientela.w A preoccupare chi abita nei paraggi non è solo la velocità delle auto: monopattini e biciclette spesso controsenso, ma anche furgoni che scaricano a ridosso degli incroci o in doppia fila obbligando gli utenti a invadere spazi inopportuni, prassi adottata da anni anche dai veicoli della scuola guida.

A tal punto che c’è chi – nonostante tutte le recenti critiche – oggi è quasi contento dell’estensione delle aree pedonali, rassicurato dal fatto che nessun veicolo possa inavvertitamente sbandare e investire qualcuno.

L’altro dato preoccupante è l’età dei conducenti coinvolti. Il pilota di sabato notte ha 26 anni mentre quello del grave incidente del mese scorso in via Circondario Sud – nel quale ben 8 auto sono state danneggiate o distrutte – ne ha 23.

«Purtroppo negli ultimi due casi si è trattato di persone molto giovani alla guida in modo irresponsabile – commenta l’assessora referente in tema di sicurezza stradale, Veronica Valmori -. Nel nostro piccolo cerchiamo di fare prevenzione e progetti di educazione stradale con la Polizia locale. Per quanto riguarda il circondario sud, abbiamo intensificato i controlli e stiamo lavorando su un progetto per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali e contestuale restringimento della carreggiata. Sulle vie del centro la chiusura dell’ultimo tratto di corso Matteotti nel weekend serve anche ad abituare le persone a non utilizzare queste vie come attraversamenti della città ma solo per specifiche esigenze di accesso o residenza».