Lugo, pronto il docufilm su Angelo Caroli e il vintage

Il mondo vintage legato alla moda e al costume sarà sempre di più un patrimonio inestimabile della tradizione italiana, anche se i brand archiviati sono internazionali. È l’estro di chi li ricerca infatti ad essere una peculiarità impossibile da replicare o plagiare.

E adesso a voler contribuire alla sua valorizzazione è anche il ministero della Cultura, che ha stanziato un importante finanziamento per la realizzazione del docufilm “Angelo, il Principe del Vintage”, diretto da Francesca Zerbetto e focalizzato sulla storia di Angelo Caroli, le origini e l’evoluzione del suo immenso archivio, da quel lontano 1978 in cui all’età di 17 anni si avvicinò a un mondo strano e ancora sconosciuto, diventandone pioniere, conoscitore e divulgatore.

Dal piccolo garage sul circondario trasformato in negozietto fino a quello che oggi in centro a Lugo sembra davvero essere un impero, Angelo Vintage Palace, tanto che uno dei pezzi cult da avere per gli estimatori o per chi vuole sentirsi trendy è la sua intramontabile shopper di carta con l’altrettanto immutabile logo dal font military.

Prodotto da Kamera Film, il documentario è realizzato grazie ai Fondi europei della Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio del Comune di Lugo, in collaborazione con l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e sponsorizzato da Baccara Discoclub e Start Cinema.

Proprio sabato scorso, nella prima giornata di Lugo Vintage Festival, la troupe cinematografica ha girato le ultime scene avvalendosi del fascino del settecentesco Pavaglione come set, riprendendo lo stesso Angelo in visita agli espositori, molti dei quali conosciuti nei tanti anni di ricerca, che andrebbe chiamata caccia per l’enfasi e la tenacia agguerrita con cui chi colleziona e archivia si adopera per recuperare i pezzi iconici.

Poche sere prima invece - alla presenza della sindaca di Lugo Elena Zannoni e dell’assessore alla Cultura Gianmarco Rossato, il responsabile dell’Emilia-Romagna Film Commission Fabio Abagnato, e Lorella Mazzari, in rappresentanza della discoteca Baccara - una sorta di piccola anticipazione con la proiezione di un backstage, un viaggio dietro le quinte tra set e interviste ai protagonisti.

Durante l’evento si è anche aperta ufficialmente la vendita dei biglietti per l’anteprima internazionale, la primissima proiezione pubblica del docufilm, che avverrà dopo il suo percorso nei festival cinematografici e si terrà proprio a Lugo. Quanto bisognerà aspettare per vederlo? Entro la fine dell’anno.