Lugo, promozione all’estero della città di Baracca e delle eccellenze della Bassa Romagna

Nella settimana di Ferragosto, precisamente dal 9 al 16 del mese, un gruppo di una quindicina di cittadini di Kulmbach, composto da giovani universitari, senior e guide locali, ha trascorso alcuni giorni in Romagna grazie a un progetto Erasmus+ organizzato dal Club Unesco della città tedesca gemellata con Lugo da mezzo secolo.

Nello scorso mese di gennaio, i dirigenti del Polo scolastico di Kulmbach erano stati ricevuti alla Rocca Estense dalla sindaca Elena Zannoni e dall’assessora ai Gemellaggi Federica Lolli, accompagnati dalla presidente dell’Associazione gemellaggi e relazioni internazionali “Guerrini» Alessandra Montanari. In quell’occasione avevano presentato il progetto Erasmus+ del Club Unesco finalizzato alla realizzazione di un “food blog” dedicato alle eccellenze gastronomiche della Bassa Romagna, dopo una visita al territorio.

Visita che si è concretizzata appunto in agosto, con il gruppo dei gemelli tedeschi che ha alloggiato all’hotel Ala d’Oro per una settimana, ampliando il progetto originario attraverso l’approfondimento della città secondo quattro direttive: il giorno perfetto a Lugo, il gusto del territorio, la promozione del territorio e l’anima della città. I quattro filoni sono poi diventati altrettante sezioni del sito internet che raccoglie testi, foto e video dedicati al territorio lughese; video che sono reperibili anche su YouTube, nel canale UnescoClubKulmbach.

Alla buona riuscita del soggiorno lughese dei partecipanti al progetto Erasmus+ del Club Unesco di Kulmbach hanno collaborato l’Associazione Gemellaggi e la giunta di Lugo, con in testa l’assessora comunale ai Gemellaggi Federica Lolli.

Alla presentazione del progetto, che si è tenuta alla Rocca estense del pomeriggio di venerdì scorsoo, erano presenti i rappresentanti di alcune associazioni lughesi, tra cui Lions e Rotary, nonché il dirigente del Polo tecnico professionale di Lugo insieme ad insegnanti e studenti che hanno collaborato all’iniziativa.

«Sono state giornate intense e molto belle, che hanno rafforzato un gemellaggio storico per Lugo - ha commentato in proposito l’assessora Federica Lolli -. L’esito concreto del progetto, poi, è a tutti gli effetti una promozione della nostra città che ha coinvolto persone di diverse generazioni in un progetto Erasmus+, permettendo loro di vivere e anche assaporare le bellezze del nostro territorio».