Lugo, prima l’aiuta a prelevare con il bancomat, poi le ruba la tessera e spende 5mila euro

Due occhiali da sole griffati del valore di 1.500 euro e altrettante stecche di sigarette, almeno una decina di Gratta e Vinci e molto altro ancora, per un totale di oltre 5mila euro. Poi stop, perché il plafond del bancomat rubato con cui stava pagando era arrivato al limite massimo.

Si tratta di un raggiro che si è consumato nei giorni scorsi in centro a Lugo ai danni di un’anziana e sul quale stanno indagando i carabinieri. L’uomo, descritto come un giovane sui 25 anni di pelle olivastra e col viso travisato da una berretta e una sorta di scaldacollo, subito si sarebbe mostrato gentile e premuroso, aiutando la vittima a prelevare del denaro col bancomat da una banca adiacente alla piazza. Poi però il malvivente quella carta non l’avrebbe restituita alla signora, riuscendo a rubargliela con destrezza.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola e in edicola digitale