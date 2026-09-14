Lugo, posta un video sui social mentre maneggia un’arma: 20enne arrestato

I Carabinieri della Stazione di San Lorenzo di Lugo, con il supporto dei militari della Stazione di Conselice, hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne residente in zona, ritenuto presunto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, detenzione abusiva di munizioni e detenzione di arma clandestina.

I militari hanno individuato un video postato su una nota piattaforma social in cui l’autore del contenuto si riprendeva all’interno della propria abitazione intento a maneggiare un’arma da fuoco. Individuato il giovane ritratto nel video i militari hanno proceduto ad effettuare una perquisizione personale e domiciliare, che ha permesso di rinvenire all’interno dell’abitazione circa 30 grammi stupefacente, già suddivisa in 12 dosi nonché la pistola maneggiata nel video e 56 cartucce calibro 22.

L’arma, originariamente una pistola giocattolo, è risultata modificata mediante l’asportazione del tappo rosso e dell’ostruzione della canna, unitamente alla lavorazione del tamburo, che l’ha resa idonea ad incamerare e sparare cartucce reali detenute senza alcun titolo.

La sostanza stupefacente, l’arma modificata e le munizioni sono stati posti sotto sequestro, mentre il giovane arrestato, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione. Nella mattinata odierna l’indagato è stato condotto presso il Tribunale di Ravenna, ove il Giudice ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.