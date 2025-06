Lugo, piscina: in autunno lavori di restauro, ma intanto la struttura resta aperta

Salvataggio in extremis per la piscina di Lugo. A scongiurare la chiusura dell’impianto invernale per almeno un anno, dopo aver intercettato le polemiche e le necessità delle tante società sportive interessate, è stata una decisione dell’Amministrazione comunale. Inaspettata quanto auspicata: un cambio di programma che però allungherà i tempi più del doppio, portando a 30 mesi il termine dei lavori previsto per gennaio 2028, e un ulteriore esborso per le casse comunali di almeno 300 mila euro.

Un mese di tempo invece per partecipare al bando di gestione per 7 anni dell’impianto (online da oggi e da aggiudicare entro il 15 settembre, la data dell’inizio della concessione) nel quale è stata inserita un’importante clausola sociale a tutela dei dipendenti attualmente in servizio nelle diverse strutture. A bando infatti vengono messi piscina estiva e invernale, stadio con tutte le sue strutture e ristorante.