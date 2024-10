Lugo piange la prematura scomparsa di Sergio Tonnarelli

Ha destato un profondo cordoglio la notizia della scomparsa di Sergio Tonnarelli, avvenuta sabato scorso all’età di 69 anni dopo una lunga malattia. In passato era stato anche vice segretario comunale del Pd a Lugo, la città dove viveva con la famiglia.

Tra i tanti messaggi di affetto e attestati di stima, uno dei più esaustivi è sicuramente quello che gli ha voluto dedicare il gruppo “Nel Senio della memoria”, gli amici con i quali condivideva la passione e l’esigenza della celebrazione dell’anniversario della Liberazione. «Sempre in prima fila, Sergio aveva radicati dentro di sé i più genuini sentimenti per celebrare un anniversario in cui credeva con tutto il cuore – scrivono gli amici sulla pagina Facebook del gruppo –. Per lui non è mai stata “un’abitudine”, ma un rito che andava rinnovato col fuoco sempre acceso. Faceva parte del gruppo di amici che organizzano la camminata, contribuendo con entusiasmo e costanza alla creazione del programma, occupandosi poi in prima persona della realizzazione della tappa lughese, dall’assicurare gli sfalci dell’erba alla scelta della musica. Voleva sempre accertarsi che il gruppo che suonasse a Lugo proponesse musica Resistente, e se mancava “Bella ciao” storceva il naso».

«Sergio era un puro – ricordano infine pensando a lui – che guardava ai valori della Liberazione come si guarda un’orchidea fiorire. Era un grande amico, di tutti noi e sicuramente di tanti di voi, che ci mancherà». a.c.