Lugo. Perse la vita durante un’operazione di Protezione civile, omaggio al pilota Andrea Golfera

Questa mattina all’aeroporto Francesco Baracca di Villa San Martino, la sindaca di Lugo Elena Zannoni ha voluto omaggiare, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, Andrea Golfera, il pilota lughese di Canadair della Protezione civile nazionale che il 23 luglio del 2007 perse la vita durante le operazioni di spegnimento di un incendio sul Monte Offermo, nei pressi del Santuario di Sant’Erasmo, nel comune abruzzese di Acciano (AQ).

All’aeroporto erano presenti anche Oriano Callegati, presidente dell’Aeroclub Francesco Baracca, che insieme al Comune ha organizzato la cerimonia, e Secondo Valgimigli, presidente del consiglio di circoscrizione di Villa San Martino, oltre alla moglie di Andrea Golfera, Barbara Randi, e al figlio Gianni. I quali, dopo la commemorazione lughese, sono partiti alla volta di Acciano, dove in omaggio all’azione eroica di Andrea Golfera è stata eretta una stele commemorativa e dove il pilota viene ricordato ogni anno.

L’Aeroclub di Lugo è nato proprio su iniziativa di un Golfera, Bartolomeo, padre di Andrea e già decorato con la Medaglia d’oro al valor militare, che negli anni ’50 venne contattato dal nipote di Francesco Baracca proprio per dare vita a una scuola di volo a Lugo.

Nel 2012, il Comune di Lugo ha dedicato ad Andrea Golfera un parco pubblico, in via Sammartina, realizzato dal Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale e dallo stesso Comune come difesa idraulica del comparto di Lugo ovest, tanto da essersi rivelato determinante come laminazione per i canali durante le piogge abbondanti localizzate e di supporto per l’alluvione del settembre 2024. L’ampliamento della laminazione con un secondo lotto è inserito nelle ordinanze commissariali per la ricostruzione post alluvione 2023.