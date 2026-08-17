Lugo, Pavaglione: asta pubblica per un locale in affitto

Il Comune di Lugo ha pubblicato un’asta pubblica per la concessione in affitto di un locale del Pavaglione. Il locale oggetto d’asta è il civico 13 di piazza Mazzini e ha una superficie di 30,32 mq (piano terra e ammezzato), due vetrine con ingresso e una terza vetrina con ingresso supplementare (catasto fabbricati del Comune di Lugo al foglio 107, mappale 269, sub 146).

L’importo a base d’asta è di 7.621,67 euro annui Iva esclusa e saranno accettate esclusivamente offerte economiche superiori a tale importo. Oltre all’offerta economica, dovrà essere presentata anche un’offerta tecnica. L’asta sarà dichiarata valida anche se perverrà una sola offerta regolare. Sarà possibile presentare le offerte fino alle 13 di mercoledì 30 settembre 2026. Gli interessati potranno visionare l’immobile previo appuntamento da concordare contattando il Servizio Patrimonio del Comune di Lugo allo 0545 299367.

Per informazioni di carattere amministrativo contattare il Servizio Appalti e acquisti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna allo 0545 299597, oppure 299533, mail appalti@unione.labassaromagna.it.

L’apertura delle offerte si terrà giovedì 1 ottobre alle 8.30 nella sala appalti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in piazza Martiri 1 a Lugo.

Tutte le informazioni e i documenti necessari per presentare l’offerta economica sono disponibili a questo link