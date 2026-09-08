Lugo, pauroso incidente sulla Reale: 29enne miracolato

Un pauroso incidente stradale questa mattina verso le 9.40 nel territorio di Lugo sulla via Reale al km 128, tra Taglio Corelli e Voltana. Per cause in via di accertamento della Polizia Locale della Bassa Romagna, uan Bmw guidata da un 29enne è uscita di strada autonomamente e ribaltandosi in un campo. La dinamica è apparsa subito spaventosa, con il pronto intervento dei sanitari del 118 con ambulanza ed elimedica, oltre ai Vigili del fuoco di Lugo. Fortunatamente il conducente è uscito da solo dal veicolo e ha riportato ferite lievi. È stato quindi trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.