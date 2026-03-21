Lugo, paura per un 60enne: cade e sbatte la testa mentre gioca a tennis

Paura questa mattina, verso le 11, per un 60enne che è caduto, sbattendo la testa, mentre stava giocando al Circolo Tennis di Lugo in via Fulco Rucco di Calabria. L’uomo deve aver messo male un piede, o è inciampato, mentre era impegnato in una partita. Perdendo l’equilibrio, è finito a terra, cascando indietro e rimediando un violento trauma cranico che ha fatto preoccupare chi era con lui. Scattato l’allarme, sono giunte sul posto un’ambulanza e l’elimedica. Le sue condiziono sono via via migliorate tanto che in poco tempo aveva ripreso conoscenza, sentendosi già meglio. E’ stato comunque trasportato in ospedale per accertamenti.