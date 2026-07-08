Lugo, partono i “Mercoledì sotto le stelle”: shopping, spettacoli, mostre, gastronomia in centro

Partono oggi i “Mercoledì sotto le stelle”, quattro serate all’insegna dello shopping all’aperto, dello spettacolo, dell’animazione e dell’associazionismo. Ogni mercoledì sarà ufficialmente aperto dai rioni della Contesa Estense di Lugo, che alle 20.30 sfileranno in parata per le vie del centro, e chiuderanno le serate alle 23. Come sempre, sarà la città stessa a scendere in piazza, grazie al coinvolgimento di tantissime associazioni sportive e di volontariato, comitati, rioni, esercenti e semplici cittadini coinvolti nei mercatini e nelle attività, con il coordinamento del Comune di Lugo e una serie di spettacoli esclusivi.

Lo spettacolo di punta della serata d’apertura, in programma sotto il monumento a Francesco Baracca alle 21, sarà “Danzando sotto le stelle”, a cura del Centro Studi Danza.

Già alle 19.30, presso il Salone estense della Rocca si terrà l’incontro di inaugurazione della mostra fotografica “Ridisegnare l’identità - Storie di forza, bellezza e coraggio”, curata dall’Istituto oncologico romagnolo e allestita nella sala Baracca.

A proposito di mostre, alle 20 nell’Oratorio di Sant’Onofrio verrà inaugurata “ConfortArte. Pittori e scultori per l’ospedale di Lugo”, una nuova rassegna artistica annuale, a cura di Sonia Muzzarelli, nell’ambito del progetto del Museo diffuso dell’arte sanitaria romagnola. L’allestimento con le opere di Paola Bandini e Paolo Buzzi, artisti accomunati da una profonda riflessione sul tema della natura, sarà visitabile nelle serate del 15, 22 e 29 luglio, dalle 20 alle ore 23.

All’interno del Pavaglione ci saranno i giochi di società e da tavolo della biblioteca Trisi e dell’associazione “Games on board”, ma anche le logge del gusto, con il “Mercato del cibo giusto” di Campagna Amica e Coldiretti. Il palco centrale del quadriportico sarà tutto per il “Rising star show” del Gruppo Arca.

Attorno al Pavaglione nell’area di largo della Repubblica troveranno spazio gli stand delle associazioni di volontariato, i food truck di “A la mi manira”, Franzoni dolciumi e La piadina di Elena, l’info point sulle zanzare della coop. Atlantide, che organizzerà anche un laboratorio a tema, e la novità di “Largo alle danze”, dove ogni mercoledì sera sarà possibile ballare liberamente, a partire proprio da oggi, dalle danze country dei Free to dance. In piazza Trisi e piazza Cavour ci saranno i punti informativi e le esibizioni delle numerose società sportive di Lugo e dintorni, quest’anno in un numero anche superiore al passato.

Quanto al food, sono allestiti numeri punti in tutto il centro storico, da Mani in pasta al Gingerino, fino alla pizzeria del Giardino e alla frutteria del Divino in piazza Trisi.

I “Mercoledì sotto le stelle” sono poi, per antonomasia, sinonimo stesso di mercatini, dei bambini e degli hobbisti, che faranno bella mostra di sé lungo le principali arterie del centro: via Baracca, via Codazzi, corso Garibaldi e piazza Trisi nella parte prossima al chiostro del Carmine. In via Baracca sarà attivo il punto beverage del Rione de Brozzi e ci sarà il dj-set vinyl only a cura di 12 Pollici social club, mentre in corso Garibaldi canterà Angelica Caselli.

Ai più piccoli sono dedicati lo spazio del Ludobus Scombussolo in largo Calderoni, con giochi ed enigmi in legno, e piazza Savonarola, dove oggi è in programma “Baracca e burattini” a cura di Lugo Music Festival, sempre parte degli eventi commemorativi del centenario del Museo Baracca.

Nei mercoledì di luglio sarà sempre possibile visitare il museo Baracca in orario serale e, nei primi due mercoledì, anche la mostra “Satellite” allestita nelle Pescherie della Rocca, a cura di Lugocontemporanea.

La viabilità del centro subirà modifiche a partire dalle 18 e fino alle 2. In particolare sarà imposto il divieto di circolazione in tutte le strade coinvolte dagli eventi e ci saranno numerose variazioni, come sensi vietati e obblighi di svolta, opportunamente segnalate.