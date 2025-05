Lugo, “omessa denuncia e diffamazione”: indagata la preside del Compagnoni

L’accusa è di non avere denunciato atti vandalici, danneggiamenti, imbrattamenti, risse e lesioni di un certo peso. Tutti episodi avvenuti all’interno del Polo tecnico professionale di Lugo, che la Procura ha valutato come reati procedibili d’ufficio. Per questo la dirigente scolastica Elettra Stamboulis, in qualità di pubblico ufficiale, è ora indagata per omessa denuncia. In questi giorni ha ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari a firma del sostituto procuratore Francesco Coco, l’atto che solitamente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio. La preside, tutelata dall’avvocato Paola Converti, potrà chiedere di essere sentita o presentare una propria memoria difensiva.

Non è il solo fronte legale con il quale la dirigente deve fare i conti. Si somma infatti anche la querela per diffamazione aggravata, per avere rivelato sui social dati sensibili riguardanti uno studente minorenne coinvolto proprio nel pestaggio filmato che, lo scorso marzo, ha portato l’istituto “Compagnoni” al centro delle cronache.