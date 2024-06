Lugo, nuovo colpo del piromane di auto, la sindaca: “I cittadini aiutino le indagini”

Dopo una decina di giorni di stop, è tornato in azione il piromane di Lugo. Ancora una volta ha colpito un’automobile ed è tornato laddove aveva sferrato la prima azione, ossia piazzale Tiziano. A dare l’allarme stanotte, attorno all’1:30, una mamma che rincasava. Sul posto sono accorsi immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno in breve domato le fiamme e fatto rimuovere la carcassa del mezzo, oltre ai Carabinieri, che stanno indagando sulle ripetute azioni messe in atto nella città di Francesco Baracca. Altri dettagli sul Corriere Romagna domani in edicola.

La sindaca contatta il prefetto

La sindaca Elena Zannoni ha immediatamente sentito il prefetto per condividere la preoccupazione che il reiterarsi degli episodi di piromania sta diffondendo. “Il prefetto ha garantito che rafforzerà ulteriormente il presidio del territorio e i dispositivi già in atto – dichiara la Sindaca Zannoni - e ha riferito di aver fatto immediatamente inserire la questione all’ordine del giorno del prossimo tavolo per l’ordine e la sicurezza della Provincia di Ravenna, massimo organo di coordinamento e controllo del territorio a cui partecipano tutte le forze dell’ordine, che si terrà in settimana.

Riteniamo che non si tratti di episodi di criminalità organizzata ma del gesto folle di un singolo piromane, non per questo meno grave. Riponiamo assoluta fiducia nelle forze dell’ordine che sono al lavoro per fermarlo al più presto e invitiamo anche i cittadini che abbiano visto o sentito qualcosa, a segnalarlo in supporto alle indagini”.