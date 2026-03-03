Lugo, nell’incidente in via Fiumazzo morto l’ex edicolante della piazza, il 64enne Luca Lolli

Nell’incidente stradale avvenuto il 2 marzo 2026 verso le 15.45 è deceduto il 64enne lughese Luca Lolli, ex titolare dell’edicola della piazza, di fronte al monumento di Baracca. Il sinistro è accaduto in via Fiumazzo all’altezza del civico 93, con lo scontro tra due furgoni. Alla base c’è un probabile malore del 64enne.

Lolli stava conducendo un Caddy che procedeva verso Ca’ di Lugo alle spalle di un autoarticolato. Per cause in via di accertamento da parte della Polizia locale della Bassa Romagna, il furgone guidato dall’uomo (che aveva al fianco la moglie di 62 anni) ha invaso la corsia opposta scontrandosi, con urto frontale laterale, contro un Fiat Doblò di una ditta di materiale elettrico che procedeva in direzione opposta e con alla guida un 56enne.

L’urto è stato molto violento: il furgone del 64enne si è intraversato, mentre l’altro mezzo è finito nel fosso. Gli addetti del 118 sono inizialmente intervenuti con due ambulanze e si sono prodigati a lungo per rianimare il 64enne, poi trasportato in elicottero a Ravenna. In seguito è sopraggiunto il decesso. Ferite più lievi per la moglie e per il 56enne, portati all’ospedale di Lugo. Sul posto anche i vigili del fuoco. Via Fiumazzo è stata chiusa al traffico il tempo necessario a svolgere i rilievi e liberare la strada dai mezzi incidentati. Lolli lascia la moglie e due figli.