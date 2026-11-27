Tre anni fa l’esordio in politica dell’ingegnere lughese Enrico Randi, sgommando in moto tra i filari dei suoi terreni. In quel video si tolse il casco e proclamò il suo slogan, romagnoleggiante e “canginiano”: «Scolta, noi corriamo per vincere. E per vincere ci vuole spericolatezza, ma soprattutto ignorantezza».

Non bastò per conquistare la Rocca, ma sicuramente fu il candidato sindaco più simpatico e irriverente di sempre. Oggi, all’età di quarant’anni, la nuova avventura: «Ho dato vita ad un Comitato costituente di Futuro Nazionale a Lugo. Vogliamo farci conoscere, crescere ed essere l’alternativa a questa amministrazione nel 2029».

Queste le parole con cui il fondatore dell’omonima fu lista “Noi” spiega i motivi della scelta, maturata solo negli ultimi mesi.

D’altronde in tanti si chiedevano chi potesse essere il referente di Roberto Vannacci sul territorio – anche i partiti di centrodestra, forse intimoriti dalla possibile migrazione di elettori o simpatizzanti – e il nome di Randi era già circolato nei mesi scorsi.

Tuttavia, il protagonista aveva sempre negato questa ipotesi, senza mai nascondere quel certo feeling col generale, di cui peraltro ha letto accuratamente il libro oltre che i principi cardine del partito.

L’addio alla politica si è trasformato quindi solo in un arrivederci. Ora è lui il vannacciano di Lugo. A onor del vero, in città esisteva già un comitato costituente di Futuro Nazionale, in quanto il partito si limita a controllare e validare i tesserati, senza porre alcuna limitazione tra i promotori. Tuttavia, è logico pensare che in una fase successiva ne venga scelto uno solo come riferimento.

«Non ho mai avuto l’onore di incontrare il generale Vannacci o la possibilità di parlargli – spiega Enrico Randi – ma mi riconosco in tutto quello che porta avanti Futuro Nazionale. E quindi ho pensato di contribuire alla sua crescita sul territorio. Inizieremo a pianificare un po’ di appuntamenti, tra incontri e banchetti, solo dall’anno nuovo, magari ipotizzando di aprire anche una sede. Sarebbe bello poter avere qui a Lugo il nostro leader, soprattutto quando ci candideremo per le prossime Amministrative».

Che Randi sia di destra è risaputo, motivo per cui il suo nome non desta troppo scalpore. Certamente meno delle trovate pubblicitarie che hanno reso la sua campagna elettorale una continua escalation di provocazioni. Molte delle quali ora non riproponibili per i canoni di Futuro Nazionale: tra queste, la vetrina con le foto di alcune ragazze in intimo o il festival di OnlyFans, l’altalena più alta del mondo al posto della Meridiana o il cryptoturismo trasformando Lugo in Bitcoin Valley.

Ma Randi fu anche il primo a candidare nella sua lista un giovane musulmano (che prima derise il Pd per averlo corteggiato in quanto musulmano e poi abbandonò lo schieramento in forte dissenso per alcune esternazioni), scelta che oggi probabilmente verrebbe bannata dal partito di Vannacci.

Peraltro, guardando un po’ i sondaggi e fingendo che la loro valenza sia la stessa a livello locale, Futuro Nazionale potrebbe superare Lega e Forza Italia. Da Fratelli d’Italia invece Randi andò via sbattendo la porta, prima di mettersi in proprio. Ma quelli sembrano altri tempi.

«Nessuno screzio con gli altri partiti di centrodestra - tranquillizza l’ingegnere lughese - almeno da parte mia».