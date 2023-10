Con la scomparsa di Giulio Lattuga, avvenuta l’altra notte all’età di 83 anni, se ne vanno 60 anni di storia dell’automobile per la città di Lugo. Dalle prime riparazioni in una piccola officina fino ad arrivare alla concessionaria più grande nel territorio. I funerali dell’imprenditore si svolgeranno oggi alle 15, partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale Umberto I per la Basilica Beata Vergine del Molino.

