Lugo, misteri e mostri in centro, ma anche clown e spettacoli

La notte di Halloween è sempre più vicina, anche se a dire il vero già da oltre due settimane nelle vetrine e negli scaffali di molti negozi c’è qualcosa che richiama questa festa celtica americanizzata.

È così anche a Lugo, dove tornerà in scena “Lughino Allouino”. Quest’anno la festa in piazza rischia di far parlare meno di sé. Per un duplice motivo: non verrà più riproposto il tanto discusso format “Nathalloween” che aveva mandato su tutte le furie tutte le curie e un pezzo importante della maggioranza cattolica - al punto da costringere, o incentivare, quel mondo a creare una serata ad hoc più sobria in cui veicolare i più fedeli – e nessuna palla di fuoco illuminerà la piazza e i volti di chi deciderà di restare o arrivare in città.

Non è in programma infatti il rogo della Piligrèna, l’enorme zucca di stoffa e cartone che la Pro Loco di Lugo per tanti anni ha realizzato e allestito rendendo particolare e affollata la festa in piazza. Quella che proprio l’anno scorso, dopo una lunga assenza, era tornata davanti al monumento di Baracca. La tempistica sembrerebbe aver impedito l’organizzazione dell’evento: come riferisce la nuova presidente Patrizia Maiolani, la proposta dell’Amministrazione comunale sarebbe arrivata solo con due mesi di anticipo e ciò non avrebbe consentito di realizzare in primis la grande zucca, anche e soprattutto per la carenza di volontari all’interno della Pro Loco. Se ne riparlerà comunque l’anno prossimo.

Sono comunque tanti gli eventi per i più piccoli che accompagneranno la notte più paurosa dell’anno nel centro storico. Si parte martedì 22 e giovedì 24 ottobre con due laboratori a tema che si svolgeranno dalle 17 alle 18.30 nel palazzo ex Fondazione Cassa di risparmio e Banca del Monte, in piazza Baracca: nel primo i bambini dai 5 ai 13 anni potranno realizzare teste in cartapesta giganti - e sarà riproposto martedì 29 - mentre il secondo sarà dedicato a pittura e anatomia.

Mercoledì 30, dalle 17 alle 19, alle ex Pescherie della Rocca sarà organizzato il laboratorio di intaglio delle zucche, mentre giovedì 31 la Rocca Estense si animerà fin dal pomeriggio: alle 17 le danze spettrali del Centro studi danza, in sala Baracca saranno organizzati due turni di lettura, alle 17 e alle 18, con storie di paura per bambini dai 7 ai 10 anni, e nella sala del Consiglio alle 17 e alle 18.15 ci sarà “Mostri famosi & bigliettini segreti”, laboratorio di ascolto, osservazione e disegno per bambini dai 6 a 12 anni. Alle 19.30 e alle 20 grand tour delle ombre: visite guidate a lume di torcia all’interno della Rocca alla scoperta delle zone più nascoste e dei loro segreti.

La festa di Halloween si sposta in tante altre zone della Rocca: dalle 17 alle 19 nella corte interna e nel giardino pensile intrattenimento e animazione a cura della compagnia Teatro del drago con clown, spettacoli e burattini, mentre alle 19 alle ex Pescherie della Rocca “Cappuccetto, il lupo e altre storie”, racconto di fiabe scenografico per comprendere la figura del lupo nel tempo.

Nella stessa location, peraltro, un party per gli over 20 dovrebbe essere definito nei prossimi giorni.

Dalle 21 invece la corte interna della Rocca è per le famiglie: “Il castello degli spaventi”, commedia per burattini con Vladimiro Strinati e al termine gran finale con La Ninni Show, numeri di giocoleria ed equilibrismo, e contemporaneamente, nella sala Codazzi della biblioteca Trisi, un insolito concerto ispirato al celebre racconto dark di Edgar Allan Poe “Il Gatto Nero”.