Lugo, migliaia di visitatori e 300 espositori al Festival del vintage italiano

Ci sarà anche una pista di pattinaggio su ghiaccio per l’edizione autunnale di Lugo Vintage Festival, che domani e domenica porterà nuovamente in città oltre 300 espositori, tra i quali cercare magari il Moncler anni ’80 da paninaro o le giacche tecniche un po’ retrò marchiate Colmar e Fila con cui sfidarsi e divertirsi sul freddo quadrilatero.

E se il meteo non fa brutti scherzi, di glaciale dovrebbe esserci solo quello. Molto più caloroso sarà invece un altro quadrilatero, quello del Pavaglione, sotto le cui logge tornerà la top selection degli stand che come nelle altre piazze adiacenti da anni contraddistingue la kermesse legata al passato di qualità, rinviata lo scorso mese causa allerta meteo.

È cambiato dunque solo il mese. Non gli espositori, che arrivano da ogni parte d’Italia e che andranno a riempire tutto il centro storico ed eccezionalmente anche via Baracca, quella che soprattutto in passato fu la via dello shopping lughese, quella in cui molti negozi vendevano capi d’abbigliamento iconici oggi tornati in auge.

E dove non ci saranno delle grucce a cui appendere il meglio della moda degli anni d’oro, le migliaia di visitatori in trasferta potranno cercare e comprare borse e accessori, modernariato, vinili, raffinate calzature ed estroverse sneakers, giocattoli d’epoca e videogames, riviste e poster in edizione limitata, insegne e merchandising dei brand mainstream oltre a tutto quello che è memorabilia.

Dalle 10 alle 18 il centro della città diventerà un immenso baule dei ricordi urbano, che in realtà per molti addetti ai lavori è da sempre più simile a uno scrigno in cui è nascosto e ben custodito l’oggetto del desiderio.

Non è un mistero infatti che a Lugo arrivino buyer di molti brand importanti, stilisti e collezionisti, fotografi di moda e influencer, questi ultimi pronti a immortalare e condividere con tutorial e storie le loro esperienze.

È dedicata solo all’abbigliamento invece una delle iniziative più partecipate del festival: Mani nel Sacco, presso l’omonimo Vintage Palace del patron Angelo Caroli, in corso Garibaldi 59, a pochi passi dalla piazza.

È qui infatti che sia sabato che domenica, un turno ogni mezz’ora dalle 11 alle 19, si potranno acquistare delle shopper bag al prezzo di 15, 25 o 35 euro, in base alle dimensioni, e riempirle con tutti i capi disponibili.

E senza nemmeno l’ansia di dover essere i primi a entrare in negozio per non perdersi i pezzi più belli: ogni turno infatti i capi vintage e second hand verranno riassortiti.

Solo nella giornata di domenica, per i visitatori in trasferta è confermata la navetta gratuita che consentirà di lasciare l’auto negli ampi parcheggi in zona Unitec (via Provinciale Cotignola, comodo per chi esce dall’autostrada) e nei pressi dello stadio comunale/piscina, in piazzale Veterani dello Sport. Il servizio è attivo ogni mezz’ora, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.