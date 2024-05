Lugo, Micol Sarfatti presenta il suo libro alla Trisi mercoledì 8 maggio

Si apre mercoledì 8 maggio alle 17.30 con la presentazione del libro della giornalista del Corriere della Sera Micol Sarfatti dedicato alla prozia Margherita Sarfatti la rassegna “Gemme editoriali”, incontro con l’autore che declina alla biblioteca Trisi di Lugo la campagna nazionale di promozione della lettura del Cepell (Centro per il libro e la lettura) “Il Maggio dei Libri”.

Un percorso pensato per promuovere la scrittura di validi autori, che sono stati ancor più valorizzati e arricchiti dalla scelta qualitativa delle pubblicazioni con la quali le loro opere sono state stampate, scelte editoriali che hanno saputo e voluto investire sulla qualità e sulla particolarità delle loro collane, si tratta di “Mosche d’oro” della Giulio Perrone editore e “Il bosco degli scrittori” di Aboca edizioni.

Micol Sarfatti ripercorre la vita e la storia della prozia nota principalmente per essere stata “l’amante ebrea” di Mussolini, la figura della Sarfatti si lega a Lugo in quanto fu grazie al suo intervento, che Domenico Rambelli decise di prendere in considerazione l’opportunità di progettare il monumento a Francesco Baracca.

A dialogare con l’autrice, nella sala Codazzi della biblioteca, è il direttore del Museo Baracca, Massimiliano Fabbri.

La collana “Mosche d’oro” del quale fa parte il volume della Sarfatti, punta sui principi cardine dell’attenzione per la qualità dei testi, la cura per la veste grafica e una contaminazione fra arti e linguaggi

Micol Sarfatti, fa parte della redazione del magazine 7, dove si occupa di attualità e cultura e della cura editoriale degli account social. Ha lavorato anche a Rai3, Huffington Post, Mediaset e GQ, realizzando reportage, servizi e interviste dall’Italia e dal mondo.

Mercoledì 22 maggio Franco Faggiani

A seguire mercoledì 22 maggio, alle 17,30, Franco Faggiani presenta il volume dal titolo “La compagnia del gelso” pubblicato da Aboca edizioni inserito nella collana “Il bosco degli scrittori”, collana che ospita alcuni tra gli scrittori più interessanti e consapevoli del nostro panorama letterario raccontandoci il mondo a partire da un albero.

Nel caso specifico il racconto dal sapore di ricordi antichi si dipana attorno al “gustoso” gelso, un albero decisamente generoso, da cui è possibile ricavare tante cose utili per il sostentamento.

Franco Faggiani è nato a Roma ma ha il suo campo base a Milano da oltre 50 anni. Come giornalista free lance ha inviato reportage da numerose aree difficili del mondo, ha lavorato nelle redazioni di periodici e quotidiani con vari ruoli, ha fondato e diretto riviste di viaggi e di sport.