Lugo, maxi controlli agli studenti contro droga e armi bianche. Identificati in 50

LUGO. Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità che coinvolgono la popolazione giovanile, la Polizia di Stato di Ravenna ha intensificato i controlli presso le stazioni degli autobus e le aree limitrofe, in particolare nelle fasce orarie di maggiore afflusso di studenti. I servizi, disposti dal Questore di Ravenna, nella giornata di ieri si sono concentrati in particolare nel territorio di Lugo, coordinati dal locale Commissariato con la collaborazione di una unità cinofila della Guardia di Finanza, e hanno avuto lo scopo di scoraggiare la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti e il porto abusivo di armi e di oggetti atti ad offendere, con particolare attenzione ai luoghi frequentati quotidianamente dai ragazzi nel tragitto casa-scuola. Nel corso dei controlli sono state identificate una cinquantina di persone, di cui una decina di minorenni. I primi controlli sono stati effettuati al terminal bus di Lugo, nella primissima mattinata, con particolare riguardo ai giovani studenti in procinto di raggiungere i vicini poli scolastici della città. I controlli sono stati estesi anche al parco del Tondo, ove sono stati identificati alcuni studenti prima dell’ingresso agli edifici scolastici di Viale degli Orsini.

Le successive attività di prevenzione sono state effettuate anche alla Stazione Ferroviaria di Lugo, con attento monitoraggio di giovani studenti e lavoratori pendolari.

I controlli sono stati estesi anche ad una serie di esercizi pubblici di Lugo e Massa Lombarda, con l’identificazione di numerosi avventori, senza riscontrare particolari criticità. Questi controlli, informa la Polizia di Stato, non hanno finalità repressiva nei confronti degli studenti, ma intendono creare un presidio di legalità nei luoghi che i ragazzi frequentano ogni giorno, tutelandoli da chi cerca di avvicinarli al mondo della droga e dalla pericolosa diffusione di armi bianche. Proseguiranno nelle prossime settimane, presso stazioni, fermate e altri luoghi di aggregazione giovanile della provincia.