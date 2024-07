Lugo, mappe e nuova segnaletica per il cimitero monumentale

È in arrivo un contributo regionale di 6.800 euro per la realizzazione di una mappa e della segnaletica per il cimitero monumentale di Lugo.

Il progetto presentato dal Comune di Lugo è stato infatti approvato, insieme a quelli di altri ventidue cimiteri in tutta la regione, nell’ambito di un bando finalizzato alla valorizzazione culturale dei cimiteri monumentali e storici dell’Emilia Romagna.

La legge regionale numero 21 del 15 dicembre 2022 prevede il sostegno di attività di promozione culturale realizzate nei cimiteri monumentali e storici riconosciuti, tra cui appunto quello di Lugo.

«Nel 2023 il cimitero monumentale di Lugo ha ottenuto il riconoscimento da parte della Regione Emilia-Romagna per entrare a far parte del circuito ufficiale dei cimiteri monumentali e storici della regione - spiega l’assessora al Patrimonio Veronica Valmori -. Questo comporta il rispetto di alcuni requisiti minimi legati alle modalità di fruizione e alla valorizzazione del luogo, nonché una mappatura dettagliata delle sue caratteristiche».

Nel 2023 il Comune di Lugo ha ottenuto un primo finanziamento di 8mila euro per il progetto “Museo a cielo aperto: il cimitero monumentale di Lugo tra conoscenza e valorizzazione”, pensato per promuovere il patrimonio di opere d’arte che si trova all’interno del cimitero e che rappresenta anche una guida ragionata di storie e persone che hanno attraversato il territorio di Lugo e della Bassa Romagna, lasciando spesso una traccia a livello nazionale rintracciabile dalle tombe a loro dedicate.

Il nuovo progetto, in continuità con il precedente, andrà a migliorare ulteriormente la fruibilità del luogo, attraverso la realizzazione di apposita segnaletica verticale, nonché due mappe orientative poste agli ingressi del cimitero monumentale, dove saranno indicate tutte le tombe storiche e la loro collocazione. In tutto il costo dell’intervento sarà di 10mila euro.

In tutto i cimiteri monumentali riconosciuti in Emilia Romagna sono 31 (22 individuati nel corso della prima campagna di riconoscimento del 2023 e 9 nel 2024).

«Siamo impegnati in un percorso che porterà a dare maggiore lustro e visibilità al nostro cimitero monumentale - conclude l’assessora Valmori -. Si tratta infatti di un patrimonio di estremo valore storico e culturale per la nostra città, appunto “un museo a cielo aperto”, che i cittadini di Lugo e non solo potranno scoprire con più facilità».