Lugo, lutto nel mondo della musica: la scomparsa di Giuseppe Montanari

Il mondo della musica è in lutto per la scomparsa a 85 anni del maestro Giuseppe Montanari, stimato direttore d’orchestra e stretto collaboratore di Riccardo Muti.

Nato a Lugo nel 1940, Montanari si è dedicato fin da ragazzo alla musica, suonando l’organo nelle chiese di Lugo. Ha cominciato a studiare alla Malerbi, per poi diplomarsi al conservatorio G.B. Martini di Bologna. Ha collaborato per molti anni con istituzioni di primo piano, con Luciano Berio, insieme al quale ha scritto brani per il Maggio Musicale Fiorentino, e il Teatro alla Scala di Milano, oltre ad aver svolto attività didattica presso il Conservatorio di Bologna.

Ha diretto concerti in Italia e in Europa e vinto numerosi premi, anche internazionali. In oltre 40 anni di carriera, ha guidato prestigiose compagini orchestrali, tra cui quella della Rai di Torino, oltre a quella del Maggio Musicale Fiorentino e del Comunale di Bologna. E’ stato anche direttore musicale del Teatro alla Scala di Milano, lavorando al fianco di direttori come Riccardo Muti, Zubin Metha e Mstislav Rostropovic. Nel 2019 è stato nominato Commendatore della Repubblica Italiana dal presidente Mattarella. Era residente da tempo a Bagnacavallo.

«Con la scomparsa di Giuseppe Montanari ci lascia un grande lughese - dicono dal Comune di Lugo esprimendo le condoglianze e ricordandone la figura -, che ha saputo coltivare la sua passione per la musica con una professionalità che lo ha portato ai massimi livelli».

Cordoglio è stato anche espresso dal Comune di Bagnacavallo. Qui Montanari ha offerto spesso il proprio contributo culturale, in particolare attraverso la collaborazione con la Pro Loco. Di rilievo, nel 2019, la sua partecipazione all’organizzazione dell’evento di intitolazione della sala del Ridotto del teatro Goldoni alla cantante Ebe Stignani, che vide anche la presenza di Muti.

La stessa Pro loco di Bagnacavallo lo ha voluto ricordare con queste parole: «Dall’organo della chiesa parrocchiale di Lugo alla direzione alla Scala di Milano, il percorso può essere difficile e tortuoso, ma il maestro Giuseppe Montanari ce l’aveva fatta. Per Bagnacavallo, sua città di adozione, è stato semplicemente “il maestro”: con la sua passione, la sua competenza e la sua disponibilità ha reso possibile momenti altissimi di musica e condivisione. Lo ricordiamo con gratitudine, soprattutto per aver contribuito a celebrare Ebe Stignani con un concerto indimenticato».

Montanari era anche un profondo conoscitore e appassionato di numismatica. Collezionista, studioso di medaglie antiche e moderne, Montanari ha partecipato negli anni sia a convegni di settore che a numerosi mercatini italiani, dove spesso raccontava gustosi aneddoti e retroscena sulle medaglie, espressione d’arte che considerava «mirabile nella sua varietà di espressioni».