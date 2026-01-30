Lugo, litiga furiosamente con la moglie, arriva la Polizia e trova un fucile mai dichiarato: 88enne denunciato

Una furibonda lite in famiglia chiusa dall’intervento della Polizia. Nella giornata di ieri il personale delle Volanti del Commissariato di Ps di Lugo interveniva in un ‘abitazione privata del comprensorio lughese per una lite tra coniugi. Placati gli animi, gli agenti procedevano ad un accurato controllo delle armi regolarmente detenute dal marito. Il controllo permetteva di appurare che una delle armi non era custodita secondo i criteri di ordinaria diligenza. I successivi controlli permettevano di constatare che l’anziano deteneva illegalmente un fucile, mai denunciato alle autorità. Gli agenti procedevano pertanto al sequestro penale dell’arma detenuta illegalmente e al ritiro cautelare di altre 5 armi comuni da sparo. L’uomo, un italiano di 88 anni, veniva denunciato in stato di libertà per omessa custodia e detenzione di arma senza titolo autorizzativo. Inoltre verrà segnalato alla Prefettura competente affinché venga valutata la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge per la detenzione di armi.