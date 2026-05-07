Lugo, litiga con la moglie e poi aggredisce i carabinieri

I carabinieri della Compagnia di Lugo hanno arrestato un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di resistenza, violenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. Il tutto è cominciato nel primo pomeriggio, intorno alle 14, quando una pattuglia è intervenuta in una via del centro cittadino a supporto del personale del 118, impegnato in un intervento di soccorso nei confronti di una donna che, in stato di alterazione, aveva poco prima avuto un litigio con il proprio compagno.

Durante le operazioni è sopraggiunto quest’ultimo il quale, fin da subito, ha manifestato un atteggiamento ostile e provocatorio. L’uomo ha iniziato a riprendere con il telefonino l’operato di militari e sanitari, rifiutandosi di fornire le proprie generalità e inveendo ad alta voce contro i presenti.

La situazione è precipitata quando il 39enne ha tentato di trascinare via la compagna con la forza, scagliandosi contro il personale medico. Nel tentativo di riportarlo alla calma e bloccarlo, i carabinieri sono stati aggrediti con violenza. L’uomo infatti ha sferrato una gomitata alla spalla di un militare e, una volta fatto salire sull’auto di servizio, ha opposto ulteriore resistenza arrivando a mordere la mano di un altro operatore per impedire che gli venisse allacciata la cintura di sicurezza. Condotto in caserma il 39enne, gravato da numerosi precedenti penali, è stato dichiarato in arresto. Ieri mattina è comparso davanti al Giudice del Tribunale il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.