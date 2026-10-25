Lugo, lite in stazione: un giovane finisce con il naso rotto

Ancora una volta forze dell’ordine e ambulanza arrivano a sirene spiegate alla stazione dei treni di Lugo. L’altro pomeriggio per soccorrere un trentenne di origini africane, residente ad Alfonsine ma impiegato in città, che si è visto arrivare una serie di pugni in faccia, uno dei quali gli ha rotto il setto nasale. Tuttavia, nonostante il sangue uscisse copioso sia dal naso che dal labbro lacerato fino a gocciolare sul pavimento, il giovane è riuscito a trattenere per qualche secondo il suo principale aggressore, un ventenne di origini nordafricane, e filmare col telefono quanto stava accadendo. È la fotografia di quanto successo venerdì pomeriggio nei pressi del binario 1 della stazione ferroviaria, sulla cui banchina sarebbero stati scaraventati alcuni suoi oggetti, si parla di uno zaino e la bicicletta. Proprio quest’ultima forse, con la quale l’uomo raggiunge il luogo di lavoro quando scende dal bus o dal treno, potrebbe essere al centro del litigio che dalle parole è passato alle mani. Erano circa le 15 quando alcune chiamate al 112 segnalano quell’aggressione, un tafferuglio tra i due al quale però forse hanno partecipato un paio di ragazzi in più. E tutti contro uno. Sul posto arrivano due pattuglie dei carabinieri e un’ambulanza del 118. Con quest’ultima il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso per farsi refertare e medicare le ferite. I militari dell’Arma invece hanno provveduto a identificare i presunti responsabili ed accompagnarli al Comando. A.C.