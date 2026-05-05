Lugo, lite degenera in accoltellamento con una bottiglia rotta: grave un 20enne

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi a Lugo, nella zona della stazione, dove una lite tra due giovani è degenerata in una violenta aggressione. Intorno alle 17, in via Rossini, un 36enne albanese e un 20enne marocchino hanno iniziato a discutere animatamente, dopo un primo alterco avvenuto poco prima davanti al Bar Life.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei due avrebbe afferrato una bottiglia da un cassonetto, l’avrebbe rotta e usata come arma, colpendo il giovane al collo e all’addome. Un terzo ragazzo, intervenuto per dividerli, è rimasto ferito al volto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118. Il ventenne, trasportato d’urgenza all’ospedale di Ravenna, è ricoverato in gravi condizioni, peggiorate nelle ore successive. Il 36enne è stato portato in caserma e la sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno acquisendo anche le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.